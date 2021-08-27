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07:25 27.08.2021

Байден: США будут наносить удары действующей в Афганистане и Пакистане ячейке ИГ

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Байден: США будут наносить удары действующей в Афганистане и Пакистане ячейке ИГ

Соединенные Штаты намерены наносить удары по ячейке группировки ИГ, действующей в Афганистане и Пакистане, заявил президент США Джо Байден.

"Мы будем бить по этой ячейке ИГ: по ее объектам и по ее главарям", - сказал он, выступая в Белом доме после серии терактов в Кабуле.

Байден подчеркнул, что готов наносить удары по главарям группировки, вне зависимости от того, где они находятся.

"Мы не простим. Мы не забудем. Мы вас поймаем и заставим вас заплатить", - сказал он.

Президент добавил, что "у нас есть основания полагать, что мы знаем, о ком идёт речь".

Президент США заявил, что не располагает данными, указывающими на возможность сговора между группировками "Талибан" и ИГ во время терактов близ аэропорта Кабула.

"Нет доказательств, что был сговор между "Талибаном" и ИГ в проведении того, что произошло сегодня", - заявил Байден.

Он подчеркнул, что талибам такое сотрудничество с ИГ невыгодно, так как они хотят, чтобы США побыстрее и беспрепятственно завершили операцию по эвакуации людей из Кабула.

Теги: #сша #афганистан #байден #антитеррор
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