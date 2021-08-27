Кличко: Инвестиционный форум Киева в этом году будет посвящен смарт-развития Киевщины и ее креативной трансформации

Инвестиционный форум Киева, который пройдет 10 сентября 2021 будет посвящен смарт-развитию Киевщины и ее креативной трансформации, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также отметил, что Киев сосредоточился на воплощении преобразований, которые сделают город более технологичным, экологическим и устойчивым к возможным будущим вызовам.

"Пандемия COVID-19 стала большим вызовом для всего мира. Новая реальность заставила городские власти переосмыслить ключевые направления и перспективные сферы для раскрытия потенциала столицы. Мы видим перспективу в дальнейшем смарт-развития Киевщины и ее инвестиционно привлекательных направлений - креативных индустрий, информационно-коммуникационных технологий и фармацевтики. Именно эти отрасли городской экономики должны стать основой для дальнейшего экономического и социального развития столицы", - отметил Кличко.

По его словам в текущем году в КВЦ Парковый на Инвестиционном форуме в Киеве встретятся представители киевской городской власти и международные эксперты. Темой для обсуждения станут муниципальные вызовы, обострились из-за COVID-19, мировой опыт преодоления экономических последствий, вызванных пандемией, и пути развития столичного региона.

В рамках форума состоится основная сессия, посвященная новым возможностям инвестиционно-привлекательных индустрий, а также четыре дискуссионные панели "Инструменты привлечения инвестиций в проекты Большого Киева", "Адаптация к климатическим изменениям: стремительный урбанистический развитие и сохранение окружающей среды", "Поддержание крепкого здоровья я сообщества" и "Креативная трансформация: коды новой реальности". Запад продолжит паблик-ток, посвященный привлечению инвестиций в развитие мегаполиса.

Также на протяжении всей программы форума столичные компании представят инвесторам потенциал столичного региона в области здравоохранения, пищевой промышленности, производства товаров широкого потребления, логистики, высоких технологий, госуправления, индустрии развлечений, а также химической и легкой промышленности.