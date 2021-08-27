ГБР задержало руководителя Азово-Сивашского нацпарка, который за деньги предоставлял доступ туристам в заповедную зону

Руководитель Азово-Сивашского национального природного парка, действующий депутат Мелитопольского городского совета задержан с поличным на получении неправомерной выгоды за право свободного перемещения туристов в заповедной зоне, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления ГБР Мелитополя задержали руководителя Азово-Сивашского национального природного парка - действующего депутата Мелитопольского городского совета, который за деньги позволял туристам отклоняться от туристических маршрутов в заповедной зоне", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Кроме официальных платежей за автомобильные экскурсии по острову Бирючий, чиновник систематически брал с туристов дополнительные деньги, за которые они "свободно" передвигались заповедной территорией.

В ГБР подчеркнули, что руководителя заповедника задержали во время получения очередной части платы прямо в служебном кабинете.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, в том числе обыски. Решается вопрос сообщение чиновнику о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины)", – сказано в информации.