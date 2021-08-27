Байден сообщил о 100 тыс. эвакуированных из Кабула, назвал эту операцию невиданной в истории

Вооруженным силам США до настоящего момента удалось вывезти из Афганистана около 100 тыс. человек, сообщил, выступая в Белом доме, американский президент Джо Байден.

"Герои были привлечены к миссии по спасению жизней других. Такой эвакуации не было никогда в истории - за прошедшие 11 дней 100 тыс. граждан США, партнеров, афганцев, которые помогали нам, вывезены в безопасные места", - сказал он.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты. Ранее сообщалось, что Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана. Также в четверг премьер-министр Франции заявил, что страна завершит эвакуацию в пятницу вечером.

Эксперты отмечают, что в ближайшие дни военные США должны будут сначала прекратить эвакуацию гражданских, а уже в самом конце операции в Кабуле - эвакуироваться самим.