Байден: террористы не сорвут эвакуацию из Кабула

Организаторам терактов близ аэропорта Кабула не удастся сорвать планы американских вооруженных сил завершить эвакуацию персонала из столицы Афганистана, заявил, выступая в Белом доме, президент США Джо Байден.

"Позвольте мне четко сказать: мы можем, и мы должны завершить эту миссию, и мы сделаем это. И террористы не остановят нас. Мы не позволим им прервать нашу миссию, мы продолжим эвакуацию", - сказал он.

Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи на брифинге в Пентагоне в свою очередь сообщил, что армия США не намерена оставлять без ответа теракты в кабульском аэропорту.

"Если мы выявим тех, кто стоит за этим, мы будем преследовать их. Сейчас мы плотно работаем над тем, чтобы выяснить, кто стоит за этими нападениями, и мы разработаем действия против них. Мы будем искать их 24 часа и семь дней в неделю", - сказал он.

Маккензи сообщил, что два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у въезда "Эбби" на территорию аэропорта и у гостиницы "Бэрон". После взрыва у въезда боевики ИГ открыли стрельбу по военным и по гражданским лицам.

Он отметил, что в результате нападения погибли и пострадали также афганцы: часть из них американцы отправили к самолетам в аэропорт, других забрали в местные больницы. Маккензи уточнил, что точное число жертв еще предстоит выяснить.

Он добавил, что, несмотря на теракт, США продолжают эвакуацию через кабульский аэропорт.

Ответственность за эти теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В телеграм-канале группировки сообщается, что именно ее боевики организовали два взрыва и стрельбу близ аэропорта Кабула.

Ранее многие эксперты выражали мнение, что за этими нападениями стоит ИГ.

В частности в администрации США высказали мнение о том, что за терактами в кабульском аэропорту строит афганское подразделение "Исламского государства". Аналогичной версии придерживаются и британские военные источники. Собеседники телеканала Sky News пояснили, что данная версия в настоящее время считается "крайне вероятной".