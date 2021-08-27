США предпримут меры против тех, кто стоит за терактами в кабульском аэропорту

Армия США не намерена оставлять без ответа теракты в кабульском аэропорту, которые привели в том числе к гибели американских военнослужащих, сообщил в четверг на брифинге в Пентагоне глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

"Если мы выявим тех, кто стоит за этим, мы будем преследовать их. Сейчас мы плотно работаем над тем, чтобы выяснить, кто стоит за этими нападениями, и мы разработаем действия против них. Мы будем искать их 24 часа и семь дней в неделю", - сказал он.

Маккензи сообщил, что два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у въезда "Эбби" на территорию аэропорта и у гостиницы "Бэрон". После взрыва у въезда боевики ИГ открыли стрельбу по военным и по гражданским лицам.

Он отметил, что в результате нападения погибли и пострадали также афганцы: часть из них американцы отправили к самолетам в аэропорт, других забрали в местные больницы. Маккензи уточнил, что точное число жертв еще предстоит выяснить.

Генерал добавил, что, несмотря на теракт, США продолжают эвакуацию через кабульский аэропорт.