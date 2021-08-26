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23:46 26.08.2021

Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины

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Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины".

Соответствующий указ №448/2021 вместе с решением СНБО и текстом Стратегии был обнародован на сайте главы государства в четверг и вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно указу, ответственным за выполнение решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.

Стратегия содержит основные приоритеты и стратегические цели внешнеполитической деятельности Украины: курс государства на членство в ЕС и НАТО, восстановление территориальной целостности и противодействие агрессии России, продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, сотрудничество с другими государствами и международными организациями и пр.

Теги: #президент #стратегия #снбоу
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