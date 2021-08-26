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23:10 26.08.2021

Зеленский соболезнует народам США и Афганистана в связи с терактами в Кабуле

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Зеленский соболезнует народам США и Афганистана в связи с терактами в Кабуле

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших в результате терактов в Кабуле (Афганистан).

"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровления раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане", – написал Зеленский в Твиттер в четверг.

Он подчеркнул, что необходимо совместными усилиями эвакуировать оставшихся в афганской столице.

"Совместно с партнерами должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи", – сказано в сообщении.

 

Теги: #теракт #зеленский #соболезнования #кабул
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