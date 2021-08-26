События

22:47 26.08.2021

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракты у аэропорта Кабула

1 мин читать
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракты у аэропорта Кабула

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты близ кабульского аэропорта, сообщает в четверг британский телеканал Sky News.

По его данным, в телеграм-канале группировки сообщается, что именно ее боевики организовали два взрыва и стрельбу близ аэропорта Кабула.

Ранее многие эксперты выражали мнение, что за этими нападениями стоит ИГ.

В частности в администрации США высказали мнение, что за терактами в кабульском аэропорту строит афганское подразделение ИГ. Аналогичной версии придерживаются и британские военные источники. Собеседники телеканала Sky News пояснили, что данная версия в настоящее время считается "крайне вероятной".

Теги: #афганистан #ответственность #взрывы #кабул
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:20 26.08.2021
В Кабуле погибли 12 военных США, 15 ранены

В Кабуле погибли 12 военных США, 15 ранены

22:04 26.08.2021
Талибы возлагают ответственность за теракт в аэропорту Кабула на США и их союзников

Талибы возлагают ответственность за теракт в аэропорту Кабула на США и их союзников

21:45 26.08.2021
СМИ сообщают о третьем взрыве в Кабуле

СМИ сообщают о третьем взрыве в Кабуле

21:25 26.08.2021
В Кабуле погибли 10 американских солдат

В Кабуле погибли 10 американских солдат

21:00 26.08.2021
Ответственность за теракт в аэропорту Кабула взяла на себя ИГИЛ - СМИ

Ответственность за теракт в аэропорту Кабула взяла на себя ИГИЛ - СМИ

20:58 26.08.2021
Зеленский и Эмир Катара обсудили сотрудничество с целью эвакуации граждан из Афганистана

Зеленский и Эмир Катара обсудили сотрудничество с целью эвакуации граждан из Афганистана

20:35 26.08.2021
Теракт у аэропорта Кабула привел к гибели четырех морских пехотинцев США - СМИ

Теракт у аэропорта Кабула привел к гибели четырех морских пехотинцев США - СМИ

20:24 26.08.2021
Теракты близ кабульского аэропорта не повлияют на продолжение эвакуации из Афганистана - Джонсон

Теракты близ кабульского аэропорта не повлияют на продолжение эвакуации из Афганистана - Джонсон

19:48 26.08.2021
Около 60 раненых в результате взрывов в аэропорту доставлены в медцентр Кабула

Около 60 раненых в результате взрывов в аэропорту доставлены в медцентр Кабула

19:43 26.08.2021
Более 30 человек пострадали от взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана

Более 30 человек пострадали от взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Теракт у аэропорта Кабула привел к гибели четырех морских пехотинцев США - СМИ

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине

У вернувшейся из Нигерии жительницы Харькова выявлена малярия - лабцентр

Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник - ТВ

В кабульский медцентр поступили более 30 раненых из аэропорта, шестеро скончались

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба обсудил с главой МИД Израиля Лапидом участие израильской делегации в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра

Зеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности Украины

Резников: мы возобновили работу ТКГ с напоминания российской делегации трехстороннего характера работы группы

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине

У вернувшейся из Нигерии жительницы Харькова выявлена малярия - лабцентр

Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития украинского сектора ж/д транспорта

Новые атаки могут последовать в афганской столице после взрывов у аэропорта Кабула - ТВ

Рада в начале политического сезона сфокусируется на пакете законов, касающихся закрытия обязательств по МВФ - нардеп Железняк

Байден не намерен переносить сроки окончательного ухода США из Афганистана с 31 августа - ТВ

На юге Казахстана, где произошел взрыв в воинской части, эвакуируют население из близлежащих домов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА