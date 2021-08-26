Талибы возлагают ответственность за теракт в аэропорту Кабула на США и их союзников

Движение "Талибан" заявило, что в происшедшем в аэропорту Кабула теракте есть вина США и их союзников.

"Те, кто там создал этот беспорядок, несут ответственность за сегодняшнюю атаку и подобные инциденты", - заявил представитель талибов Вардак Альханафи.

По его словам, "ситуация в аэропорту Кабула вызывает серьезную озабоченность. Вандалы вскоре могут использовать толпу для ненависти".

В конце прошлой недели талибы уже требовали от США навести порядок в аэропорту Кабула. "Из-за хаоса и беспорядков в международном аэропорту Кабула все аэропорты страны перестали работать, а полеты приостановлены", заявил в воскресенье Вардак Альханафи.

"Соединенные Штаты должны как можно скорее положить конец этой незаконной и бесчеловечной ситуации в международном аэропорту Кабула", - отметил Альханафи в твиттер.

"По всей стране царит безопасность и спокойствие, только в аэропорту Кабула царит хаос, незащищенность и страх. Контроль над этим аэропортом принадлежит Америке, которая, к сожалению, не смогла обеспечить порядок и управление", - отмечается в заявлении.