События

21:45 26.08.2021

СМИ сообщают о третьем взрыве в Кабуле

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СМИ сообщают о третьем взрыве в Кабуле

В афганской столице прогремел третий за четверг взрыв, сообщает ряд западных СМИ со ссылкой на очевидцев.

Подробностей о нем пока не поступало.

Первые два взрыва произошли близ въезда в аэропорт Кабула и привели к гибели и ранению десятков человек, в том числе - американских военных.

Не менее 10 военнослужащих США, включая морских пехотинцев, были убиты в четверг в результате теракта у международного аэропорта Кабула, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей властей США. Ранее газете The Wall Street Journal стало известно, что в результате атаки возле кабульского аэропорта погибли четыре американских морских пехотинца. Пентагон впоследствии информацию о смерти военнослужащих подтвердил, но не стал называть цифры погибших.

По меньшей мере 60 жителей Афганистана стали жертвами теракта, произошедшего в четверг близ аэропорта Кабула, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Минздрава Афганистана. Он отметил, что многие раненые находятся в критическом состоянии.

Теги: #данные #взрыв #афганистан #кабул
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