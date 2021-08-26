В Кабуле погибли 10 американских солдат

Не менее 10 военнослужащих США, включая морских пехотинцев, были убиты в четверг в результате теракта у международного аэропорта Кабула, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей властей США.

Ранее газете The Wall Street Journal стало известно, что в результате атаки возле кабульского аэропорта погибли четыре американских морских пехотинца. Пентагон впоследствии информацию о смерти военнослужащих подтвердил, но не стал называть цифры погибших.