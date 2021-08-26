Теракт у аэропорта Кабула привел к гибели четырех морских пехотинцев США - СМИ

Не менее четырех служащих Корпуса морской пехоты США погибли в четверг в результате теракта у международного аэропорта Кабула, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным источника, об этом сообщил своим сотрудникам посол США в Кабуле Росс Уилсон. Также источник сообщил, что ранения получили трое военных США.

Позднее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о гибели военнослужащих США, но не указал, о каком числе погибших идет речь.