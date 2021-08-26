События

20:35 26.08.2021

Теракт у аэропорта Кабула привел к гибели четырех морских пехотинцев США - СМИ

1 мин читать
Теракт у аэропорта Кабула привел к гибели четырех морских пехотинцев США - СМИ

Не менее четырех служащих Корпуса морской пехоты США погибли в четверг в результате теракта у международного аэропорта Кабула, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным источника, об этом сообщил своим сотрудникам посол США в Кабуле Росс Уилсон. Также источник сообщил, что ранения получили трое военных США.

Позднее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о гибели военнослужащих США, но не указал, о каком числе погибших идет речь.

Теги: #сша #жертвы #афганистан #военные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:25 26.08.2021
В Кабуле погибли 10 американских солдат

В Кабуле погибли 10 американских солдат

21:00 26.08.2021
Ответственность за теракт в аэропорту Кабула взяла на себя ИГИЛ - СМИ

Ответственность за теракт в аэропорту Кабула взяла на себя ИГИЛ - СМИ

20:58 26.08.2021
Зеленский и Эмир Катара обсудили сотрудничество с целью эвакуации граждан из Афганистана

Зеленский и Эмир Катара обсудили сотрудничество с целью эвакуации граждан из Афганистана

20:24 26.08.2021
Теракты близ кабульского аэропорта не повлияют на продолжение эвакуации из Афганистана - Джонсон

Теракты близ кабульского аэропорта не повлияют на продолжение эвакуации из Афганистана - Джонсон

19:48 26.08.2021
Около 60 раненых в результате взрывов в аэропорту доставлены в медцентр Кабула

Около 60 раненых в результате взрывов в аэропорту доставлены в медцентр Кабула

19:33 26.08.2021
Новые атаки могут последовать в афганской столице после взрывов у аэропорта Кабула - ТВ

Новые атаки могут последовать в афганской столице после взрывов у аэропорта Кабула - ТВ

19:16 26.08.2021
Байден не намерен переносить сроки окончательного ухода США из Афганистана с 31 августа - ТВ

Байден не намерен переносить сроки окончательного ухода США из Афганистана с 31 августа - ТВ

18:16 26.08.2021
В кабульский медцентр поступили более 30 раненых из аэропорта, шестеро скончались

В кабульский медцентр поступили более 30 раненых из аэропорта, шестеро скончались

17:52 26.08.2021
Жертвами теракта в Кабуле стали 13 человек, среди погибших есть дети - СМИ

Жертвами теракта в Кабуле стали 13 человек, среди погибших есть дети - СМИ

15:40 26.08.2021
Талибы запретят музыку в Афганистане, зато разрешат женщинам выходить из дома без мужчин

Талибы запретят музыку в Афганистане, зато разрешат женщинам выходить из дома без мужчин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине

У вернувшейся из Нигерии жительницы Харькова выявлена малярия - лабцентр

Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник - ТВ

В кабульский медцентр поступили более 30 раненых из аэропорта, шестеро скончались

Жертвами теракта в Кабуле стали 13 человек, среди погибших есть дети - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности Украины

Резников: мы возобновили работу ТКГ с напоминания российской делегации трехстороннего характера работы группы

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине

У вернувшейся из Нигерии жительницы Харькова выявлена малярия - лабцентр

Более 30 человек пострадали от взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана

Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития украинского сектора ж/д транспорта

Рада в начале политического сезона сфокусируется на пакете законов, касающихся закрытия обязательств по МВФ - нардеп Железняк

На юге Казахстана, где произошел взрыв в воинской части, эвакуируют население из близлежащих домов

Треть украинцев на День Независимости выехали из дома, вживую парад в центре столицы смотрели преимущественно киевляне – "Vodafone Украина"

Теракты в Кабуле, скорее всего, провели террористы из ИГ, считают в Лондоне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА