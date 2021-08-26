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20:24 26.08.2021

Теракты близ кабульского аэропорта не повлияют на продолжение эвакуации из Афганистана - Джонсон

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Теракты близ кабульского аэропорта не повлияют на продолжение эвакуации из Афганистана - Джонсон

Лондон не намерен менять планы из-за взрывов в Кабуле и продолжит проводить эвакуацию людей из кабульского аэропорта, сообщил в эфире телеканала Sky News глава британского правительства Борис Джонсон.

"Я хочу подчеркнуть, что мы продолжим нашу операцию, пока не доведем ее до конца. Это нападение указывает на важность продолжения этой работы, в более быстром темпе и более эффективно, насколько это возможно", - сказал он.

Джонсон назвал эти теракты "варварскими".

Ранее в четверг близ аэропорта Кабула прогремели два взрыва, сообщается о жертвах и многочисленных пострадавших.

Теги: #эвакуация #афганистан #планы #британия
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