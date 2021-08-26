События

19:58 26.08.2021

У вернувшейся из Нигерии жительницы Харькова выявлена малярия - лабцентр

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У вернувшейся из Нигерии жительницы Харькова выявлена малярия - лабцентр

В Харькове зарегистрирован завозной случай тропической малярии.

Как сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра, заболевшая - 42-летняя жительница Харькова, которая вернулась из Нигерии в Украину 16 августа.

"Во время пребывания в вышеупомянутой стране малярией не болела, но отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания не проводила", - говорится в сообщении.

При проведении эпидемиологического расследования установлено, что 20 августа у женщины появились клинические признаки заболевания (общая слабость, головная боль, повышение температуры до 38,5), но за медицинской помощью она обратилась только 24 августа. Больную госпитализировали и при обследовании у нее были обнаружены возбудители тропической малярии.

Специалисты Харьковского городского филиала лабцентра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий по месту жительства пациентки.

Это девятый случай завозной малярии, зарегистрированный на территории региона с начала 2020 года. Два из этих случаев были летальными.

Теги: #малярия #харьков
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