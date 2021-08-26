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19:39 26.08.2021

Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития украинского сектора ж/д транспорта

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Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития украинского сектора ж/д транспорта

Министерство инфраструктуры, АО "Укрзализныця" и Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцария) и Швейцарское агентство по страхованию экспортных рисков SERV подписали Меморандум о взаимопонимании, который определяет основы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития сектора железнодорожного транспорта в Украине, сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что подписание документа дает старт открытию экспортного финансирования Швейцарской Конфедерации для Украины. Средства в объеме до EUR500 млн пойдут на развитие украинского сектора железнодорожного транспорта.

"Сотрудничество предполагает не просто закупку поездов, но и локализацию производства Stadler благодаря строительству нового завода на территории Украины", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в рамках сотрудничества со Stadler запланировано закупить 30 пригородных электропоездов производства этой компании для Киева, еще 30 будут распределены между Харьковом и Днепром.

"Кроме того, в меморандуме говорится о 20 новых региональных электропоездах и 10 электропоездах дальнего следования производства Stadler для обновления подвижного состава "Укрзализныци", - подчеркивают в Офисе президента.

Теги: #швейцария #инфраструктура #украина #меморандум
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