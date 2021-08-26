Новые атаки могут последовать в афганской столице после взрывов у аэропорта Кабула - ТВ

В Кабуле после недавних взрывов у международного аэропорта можно ожидать новых атак, сообщил в четверг телеканал Fox news со ссылкой на источники, связанные с Конгрессом США.

Источники уточнили, что прогремевшие ранее в четверг взрывы могли быть частью скоординированного нападения, которое еще не завершилось.

В четверг минимум два взрыва произошли близ одного из въездов на территорию аэропорта Кабула, где проходит операция по эвакуации гражданских лиц из Афганистана. Поступают сообщения о многочисленных погибших и пострадавших.

В свою очередь собеседники телеканала Sky News отмечали: в администрации США полагают, что за терактами возле кабульского аэропорта стоит афганское подразделение группировки "Исламское государство".