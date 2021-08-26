Рада в начале политического сезона сфокусируется на пакете законов, касающихся закрытия обязательств по МВФ - нардеп Железняк

Верховная Рада в начале политического сезона сфокусирует внимание прежде всего на принятии пакета законопроектов, направленного на закрытие обязательств Украины по сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ), прогнозирует глава депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Большой фокус будет именно на пакет законов, который направлен на закрытие обязательств по МВФ: закон про НАБУ №5459-1 (второе чтение), четыре технических законопроекта про банковское законодательство и НБУ (№5850, 5851, 5852, 5853), внесение сбалансированного проекта закона госбюджета на 2022 год", - отметил Железняк в своём телеграмм-канале.

Согласно календарному плану, шестая сессия Верховной Рады девятого созыва откроется 7 сентября 2021 года и продлится до 21 января 2022 года.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в четверг сообщил, что Кабинет министров вовремя, до 15 сентября, подаст проект госбюджета на 2022 год в Верховную Раду.