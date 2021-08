27 августа: Какой сегодня праздник

Перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился в 2017 году ещё одним праздником. Начиная с 2018 года, ежегодно, 22 июля, отмечался Международный день бокса. В 2021 году празднование решено было перенести на 27 августа.

В Республике Молдова отмечают День независимости. 30 лет назад, в этот день, в Молдавской ССР было созвано Великое национальное собрание, на котором парламент проголосовал за принятие Декларации о независимости — документа, объявляющего независимость Молдовы и о выходе Республики из состава СССР после провала августовского путча ГКЧП. Спустя несколько часов после принятия документа независимость Молдовы признала Румыния.

Также сегодня празднуют:

День фармацевта в Иране; день первого поцелуя (First Kiss Day); праздник пролетающих облаков; всемирный день игры "Камень, ножницы, бумага" (World Rock Paper Scissors Day); день мемов (#august27 Meme Day); день ленточек и бубенчиков; всемирный день нарцисса (World Daffodil Day); международный день лотереи (International Lottery Day); день "герцогини", которой не было ("The Duchess" Who Wasn`t Day).

Католическая церковь чтит память святой Моники, покровительницы замужних женщин и матерей. Всплеск интереса к святой возник в 1430 году, в связи с перенесением её мощей из Остии в Рим. В честь Моники названо несколько городов, ей посвящены церкви в Остии, Риме, Неаполе, Флоренции и других местах. В живописи к её образу обращались Франческо Боттичини, Ари Шеффер и др.

Представители православного духовенства в двадцать седьмой день августа чтут память Михея, одного из двенадцати пророков. Этот день также известен как Михеев день, День каменщиков и Камнерез. Известно, что сегодня народ по силе ветра пытался определить, какая погода будет завтра и через месяц.

Обычно в это время начинается первый листопад, ранним утром было холодно, этот холод мог держаться до вечера. Наши предки доставали из своего шкафа теплое одеяние, пытаясь подготовиться к наступающей осени.

Известно, что в этот день дули довольно сильные ветры, по которым люди судили о погоде на следующие дни. На полях 27 августа можно было сеять озимые. По астрономическому календарю это было начало осени. С деревьев начинает облетать листья, а воздух с каждым днем становится все прохладнее.

Сегодня - предпразднество Успения Пресвятой Богородицы. В этот день заканчивался двухнедельный Успенский пост, а значит, наступает период под названием "мясоед" и время для свадеб.

Приметы:

Тихий ветер в саду – сухая осень в лесу; журавли улетели в теплые края - к середине октября мороз ударит, если нет, то зима позже придет; если дует сильный ветер, то сентябрь дождливым будет; если день безветренный, то в сентябре практически не будет осадков; сильный ветер после долгого затишья – к дождю; Утренняя заря ярко-красного цвета – к сильному ветру; если этот день выпадает на новолуние, то через неделю погода может кардинально измениться.

Запреты: нельзя работать с тестом и делать выпечку, иначе в семью придет бедность; повышать голос и кричать; напиваться и безобразничать; рассказывать о плохих сновидениях до захода солнца, неуместно насмехаться над другими людьми и их профессиями.

Именины: Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Михей, Николай, Федор, Ева, Евдокия