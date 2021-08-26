События

18:39 26.08.2021

Теракты в Кабуле, скорее всего, провели террористы из ИГ, считают в Лондоне

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Теракты в Кабуле, скорее всего, провели террористы из ИГ, считают в Лондоне

Теракты, произошедшие близ аэропорта в Кабуле, скорее всего, организовала ячейка террористической группировки ИГ, действующая в Афганистане и Пакистане, сообщает Sky News со ссылкой на британские военные источники.

Собеседники телеканала пояснили, что данная версия в настоящее время считается "крайне вероятной".

В четверг минимум два взрыва произошли близ одного из въездов на территорию аэропорта Кабула, где проходит операция по эвакуации гражданских лиц из Афганистана. Поступают сообщения о многочисленных погибших и пострадавших.

Теги: #теракты #иг #кабул
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