Теракты в Кабуле, скорее всего, провели террористы из ИГ, считают в Лондоне

Теракты, произошедшие близ аэропорта в Кабуле, скорее всего, организовала ячейка террористической группировки ИГ, действующая в Афганистане и Пакистане, сообщает Sky News со ссылкой на британские военные источники.

Собеседники телеканала пояснили, что данная версия в настоящее время считается "крайне вероятной".

В четверг минимум два взрыва произошли близ одного из въездов на территорию аэропорта Кабула, где проходит операция по эвакуации гражданских лиц из Афганистана. Поступают сообщения о многочисленных погибших и пострадавших.