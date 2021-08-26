Пентагон подтверждает данные о минимум двух взрывах у аэропорта Кабула

Минобороны США подтверждает информацию о, по меньшей мере, двух взрывах возле аэропорта Кабула, а также о том, что в результате взрыва есть пострадавшие среди военных США и гражданских лиц других стран, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Abbey произошел в результате комплексной атаки, которая привела к пострадавшим среди американцев и среди гражданских лиц", - написал он в Твиттере.

"Мы также можем подтвердить, как минимум, еще один взрыв у отеля "Бэрон", недалеко от ворот Abbey", - добавил Кирби.