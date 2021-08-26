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17:53 26.08.2021

Коалиция за свободу СМИ приняла заявление с призывом к РФ освободить Есипенко и всех несправедливо задержанных в Крыму журналистов

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Коалиция за свободу СМИ приняла заявление с призывом к РФ освободить Есипенко и всех несправедливо задержанных в Крыму журналистов

По инициативе Украины Коалиция за свободу СМИ в четверг, 26 августа, приняла заявление "Свобода СМИ в Крыму", к которому присоединились 20 стран, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По инициативе Украины Коалиция за свободу СМИ приняла заявление "Свобода СМИ в Крыму", к которой присоединились 20 стран. Призываем РФ немедленно освободить Владислава Есипенко и всех несправедливо задержанных журналистов, прекратить притеснения свободы слова", - написал Кулеба на странице в Twitter в четверг.

Согласно публикованному на сайте МИД тексту заявления, члены Коалиции за свободу СМИ "выражают глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации со свободой медиа в оккупированном Крыму" и продолжением насилия и преследования на полуострове журналистов со стороны РФ.

"Одним из таких случаев является дело Владислава Есипенко, журналиста фрилансера в проект Радио Свободная Европа/Радио Свобода "Крым. Реалии", который до своего ареста Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ) 10 марта 2021 года готовил репортажи социальной и природоохранной тематики и проводил социальные опросы среди жителей Крыма. Мы обеспокоены сообщениями о жестоком обращении и пытках против господина Есипенко в ходе его задержания", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что 9 гражданских журналистов - крымских татар (Сервера Мустафаева, Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Сейрана Салиева, Ремзи Бекирова Руслана Сулейманова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Амета Сулейманова) продолжают удерживать в СИЗО и тюрьмах на территории России и временно оккупированного Крыма.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить Владислава Есипенко и всех журналистов, которые были несправедливо задержаны и позволить журналистам заниматься своей профессией без страха преследований, произвольного заключения, насилия и принудительного исчезновения. Мы также обеспокоены действиями России, направленными на подавление независимых СМИ на полуострове путем постоянных притеснений и запугиваний, которые фактически загнали независимые СМИ в подполье или заставили вообще оставить полуостров", - сказано в тексте.

Также Коалиция обращает внимание на систематические ограничения свободы слова и мнений, с которыми сталкиваются жители Крыма.

"Это является одним из вопросов, который имеет целью решать "Крымская платформа", - отметили в заявлении.

Страны-подписанты заявления: Австрия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Словакия, Словения, США, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика.

Коалиция за свободу СМИ (Media Freedom Coalition) - неформальное объединение стран, созданное в 2019 году для развития сотрудничества в сфере усиления защиты свободы СМИ и безопасности журналистов. Коалиция насчитывает 49 участников.

Теги: #крым #заявление #сми #коалиция
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