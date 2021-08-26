Жертвами теракта в Кабуле стали 13 человек, среди погибших есть дети - СМИ

Движение "Талибан" передало информацию о 13 погибших в результате взрыва близ аэропорта Кабула, сообщает британское телевидение.

По первым данным, среди погибших есть дети.

Несколько талибов, охранявших подступы к аэропорту, получили ранения.

Тем временем информацию о пострадавших от взрыва подтвердили в Пентагоне.

"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Эби в аэропорту Кабула стал причиной (пока - ИФ) неустановленного числа пострадавших", - написал представитель Минобороны США Джон Кирби в Твиттере.

Телеканал Fox News ранее сообщил, что не менее трех военных США получили ранения в результате этого взрыва.

Фото CNN