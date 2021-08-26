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17:52 26.08.2021

Жертвами теракта в Кабуле стали 13 человек, среди погибших есть дети - СМИ

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Жертвами теракта в Кабуле стали 13 человек, среди погибших есть дети - СМИ

Движение "Талибан" передало информацию о 13 погибших в результате взрыва близ аэропорта Кабула, сообщает британское телевидение.

По первым данным, среди погибших есть дети.

Несколько талибов, охранявших подступы к аэропорту, получили ранения.

Тем временем информацию о пострадавших от взрыва подтвердили в Пентагоне.

"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Эби в аэропорту Кабула стал причиной (пока - ИФ) неустановленного числа пострадавших", - написал представитель Минобороны США Джон Кирби в Твиттере.

Телеканал Fox News ранее сообщил, что не менее трех военных США получили ранения в результате этого взрыва.

 Фото CNN

 

Теги: #взрыв #жертвы #кабул #аэропорт
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