Информация о пострадавших украинцах в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула пока не поступала – спикер МИД

Информация о пострадавших гражданах Украины в связи со взрывом вблизи международного аэропорта Кабула пока что не поступала, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинцах пока не поступала", - написал Николенко на странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщили о взрыве близ аэропорта Кабула в четверг, который организовал смертник.

Пентагон подтвердил факт взрыва, сообщается о значительном количестве пострадавших.

Телеканал Fox News сообщил, что не менее трех военных США получили ранения в результате взрыва около международного аэропорта Кабула.