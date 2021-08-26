События

17:20 26.08.2021

Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ

2 мин читать
Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подал еще один иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины, сообщил его коллега по фракции нардеп Ренат Кузьмин.

"Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ. Первый, как известно, принят к производству Европейским судом и может быть рассмотрен в приоритетном порядке уже в ближайшее время. В этот раз речь идёт о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу. Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты", - написал Кузьмин в Facebook в четверг.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех связанных сМедведчуком телеканалов: "112 Украина", Newsone и ZIK.

СНБО 19 февраля ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.

В тот же день СНБО поручил Кабмину принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины. Ряд СМИ называлиМедведчука одним из бенефициаров СЗН, но в партии ОПЗЖ заявили, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу. 2 апреля президент Украины заявил о возвращении СЗН в собственность Украинского государства

15 апреля Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине. По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную Раду допускать больше нельзя".

11 мая нардепы Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. 14 мая Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на "незаконные действия украинской власти", в частности, он обвинил власти в политической мотивации его уголовного преследования.

30 июля Киевский апелляционный суд оставил в силе домашний арест народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктора Медведчука.

Теги: #медведчук #иск #еспч
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:06 20.08.2021
Следствие в отношении Медведчука и Козака завершено, материалы переданы защите

Следствие в отношении Медведчука и Козака завершено, материалы переданы защите

16:33 04.08.2021
Кандидат на главу БЭБ подал в ОАСК иск к конкурсной комиссии

Кандидат на главу БЭБ подал в ОАСК иск к конкурсной комиссии

15:59 30.07.2021
Обвиняемые по делу "Кузни на Рыбальском" обратятся в ЕСПЧ из-за политического давления - адвокаты

Обвиняемые по делу "Кузни на Рыбальском" обратятся в ЕСПЧ из-за политического давления - адвокаты

15:57 30.07.2021
Апелляционный суд оставил в силе домашний арест Медведчука

Апелляционный суд оставил в силе домашний арест Медведчука

17:12 28.07.2021
Подозрения в адрес Медведчука строятся на доказательствах, собранных неуполномоченным органом – адвокаты

Подозрения в адрес Медведчука строятся на доказательствах, собранных неуполномоченным органом – адвокаты

18:44 22.07.2021
Иск РФ против Украины в ЕСПЧ шансов на удовлетворение не имеет – Кулеба

Иск РФ против Украины в ЕСПЧ шансов на удовлетворение не имеет – Кулеба

15:14 22.07.2021
У иска России в ЕСПЧ против Украины нет юридической перспективы, РФ сама не исполняет решения ЕСПЧ – Подоляк

У иска России в ЕСПЧ против Украины нет юридической перспективы, РФ сама не исполняет решения ЕСПЧ – Подоляк

14:06 22.07.2021
Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском ТВ

Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском ТВ

10:50 22.07.2021
Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

12:22 21.07.2021
Более половины украинцев считают, что судебный процесс по делу Медведчука будет затянутым и без реального решения – опрос

Более половины украинцев считают, что судебный процесс по делу Медведчука будет затянутым и без реального решения – опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В кабульский медцентр поступили более 30 раненых из аэропорта, шестеро скончались

Жертвами теракта в Кабуле стали 13 человек, среди погибших есть дети - СМИ

Не менее трех военных США ранены в результате взрыва близ аэропорта в Кабуле - Fox News

Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник - ТВ

Правоохранители начали уголовное дело по факту поджога дверей Секретариата омбудсмена, задержан мужчина из Киевской области

ПОСЛЕДНЕЕ

В кабульский медцентр поступили более 30 раненых из аэропорта, шестеро скончались

Пентагон подтверждает данные о минимум двух взрывах у аэропорта Кабула

Коалиция за свободу СМИ приняла заявление с призывом к РФ освободить Есипенко и всех несправедливо задержанных в Крыму журналистов

Жертвами теракта в Кабуле стали 13 человек, среди погибших есть дети - СМИ

Информация о пострадавших украинцах в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула пока не поступала – спикер МИД

Не менее трех военных США ранены в результате взрыва близ аэропорта в Кабуле - Fox News

Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник - ТВ

С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины – штаб ООС

Правоохранители начали уголовное дело по факту поджога дверей Секретариата омбудсмена, задержан мужчина из Киевской области

Работа над законопроектом о разграничении полномочий Минобороны, Генштаба, главнокомандующего ВСУ и президента выходит на финиш

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА