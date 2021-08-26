Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник - ТВ

Около международного аэропорта в Кабуле в четверг прогремел взрыв, сообщил в Твиттере представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы можем подтвердить факт взрыва около аэропорта Кабула. В настоящий момент информация о пострадавших неясна. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем", - написал он.

Телеканал CNN в свою очередь отмечает, что в результате взрыва есть пострадавшие среди афганцев. Информации о пострадавших американцах не поступало.

По данным телеканала ABC, взрыв произошел возле входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, пытающихся выбраться из страны.

Взрыв организовал смертник, сообщает Sky News со ссылкой на очевидцев.

"Это было нападение смертника", - приводит телеканал сообщение афганского журналиста.

Пентагон подтвердил факт взрыва, сообщается о значительном количестве пострадавших.