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17:24 26.08.2021

Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник - ТВ

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Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник - ТВ

Около международного аэропорта в Кабуле в четверг прогремел взрыв, сообщил в Твиттере представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы можем подтвердить факт взрыва около аэропорта Кабула. В настоящий момент информация о пострадавших неясна. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем", - написал он.

Телеканал CNN в свою очередь отмечает, что в результате взрыва есть пострадавшие среди афганцев. Информации о пострадавших американцах не поступало.

По данным телеканала ABC, взрыв произошел возле входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, пытающихся выбраться из страны.

Взрыв организовал смертник, сообщает Sky News со ссылкой на очевидцев.

"Это было нападение смертника", - приводит телеканал сообщение афганского журналиста.

Пентагон подтвердил факт взрыва, сообщается о значительном количестве пострадавших.

Теги: #взрыв #кабул #аэропорт
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