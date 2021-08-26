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16:54 26.08.2021

Правоохранители начали уголовное дело по факту поджога дверей Секретариата омбудсмена, задержан мужчина из Киевской области

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Правоохранители начали уголовное дело по факту поджога дверей Секретариата омбудсмена, задержан мужчина из Киевской области

На столичном Печерске правоохранители задержали мужчину за поджог дверей административного здания, начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, 26 августа, около 15:20 в полицию Киева поступило сообщение от прохожего. Он сообщил о том, что человек бросил бутылки с неизвестным веществом под двери админздания на улице Институтской и на улице Пилипа Орлика. В результате произошло возгорание дверей этих зданий", - сказано в сообщении.

На место выехали правоохранители и профильные службы. Возгорание дверей ликвидировали, в результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что спецназовцы оперативно задержали злоумышленника - уроженца Киевской области, 1970 года рождения.

По данному факту следователями Печерского управления полиции Киева начато уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Нарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас с ним проводятся все необходимые первоочередные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении.

Как сообщалось, в четверг злоумышленник бросил бутылку со взрывной смесью в здание Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека на ул. Институтской в Киеве никто не пострадал результате поджога.

"Сегодня в 15:10 в здание Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения. К счастью, никто из работников и посетителей не пострадал", - написала омбудсмен Людмила Денисова в соцсети Facebook.

Она также подтвердила, что правоохранители задержали злоумышленника.

Теги: #киев #задержание #поджигатель
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