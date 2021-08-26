Работа над законопроектом о разграничении полномочий Минобороны, Генштаба, главнокомандующего ВСУ и президента выходит на финиш

Работа над законопроектом по адаптации полномочий Минобороны, Генштаба, главнокомандующего ВСУ и президента в соответствии с евроатлантическими стандартами завершается, заявляет заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Как глава рабочей группы в комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщаю, что законопроект о полномочиях Минобороны, Генштаба, главнокомандующего и президента в соответствии с евроатлантическими принципами уже выходит на финишную прямую для регистрации в сентябре", - написала Безуглая в четверг в Фейсбуке.

По ее словам, законопроект разграничивает полномочия ведомств, формирует Министерство сил обороны государства, способное направлять все силы обороны в соответствии с решениями верховного главнокомандующего, "разгружает" президента от "микроменеджмента", вводит ответственность и подотчетность министра перед парламентом и обществом.