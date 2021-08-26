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16:29 26.08.2021

Около 30 тыс. туристов из арабских стран посетили Украину летом 2021 года

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Около 30 тыс. туристов из арабских стран посетили Украину летом 2021 года

Около 30 тыс. туристов из арабских стран посетили Украину за последние два месяца, сообщил начальник отдела пограничной службы "Борисполь-1" Виталий Титовец.

"В этом году в связи с открытием новых маршрутов, а именно маршрутов с арабскими странами, такими как Саудовская Аравия, у нас существенно возрос въезд граждан из Саудовской Аравии, Катара. За последние два месяца въехало около 30 тыс. только таких иностранных туристов", - сказал Титовец на брифинге в аэропорту "Борисполь" (Киев) в четверг.

Он указал, что через пункт пропуска "Борисполь" пассажиропоток за этот туристический сезон возрос почти на 25%.

"За период с июня по август 2021 года через пункт пропуска "Борисполь", это основный терминал "D", у нас пересекли границу около 3 млн лиц. Это на въезд и на выезд", - пояснил Титовец.

При этом он уточнил, что на въезд в Украину было пропущено около 300 тыс. иностранцев.

По словам Титовца, также в этом году в пункте пропуска "Борисполь" было зафиксировано 11 случаев отказа в неправомерной выгоде на общую сумму около $11,6 тыс.

Теги: #украина #туристы #саудовская_аравия
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