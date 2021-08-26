Полиция задержала злоумышленника, бросившего "коктейль Молотова" в здание Секретариата омбудсмена

В результате поджога здания Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека на ул. Институтской в Киеве никто не пострадал, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Сегодня в 15:10 в здание Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения. К счастью, никто из работников и посетителей не пострадал", - написала Денисова в соцсети Facebook.

Она также подтвердила, что правоохранители задержали злоумышленника.

"При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия", - сообщила омбудсмен.