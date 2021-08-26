События

15:43 26.08.2021

Израиль передал украинским спасателям оборудование для подготовки к Рош-ха-Шана в Умани

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Израиль передал украинским спасателям оборудование для подготовки к Рош-ха-Шана в Умани

Подразделение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г.Умань Черкасской облсти получило оборудование от израильской стороны для подготовки к празднованию иудейского Нового года (Рош-ха-Шана), сообщает посольство Израиля в Украине в Twitter.

"Посольство Израиля в Украине при содействии еврейской организации "Haverim" установили сотрудничество между пожарными службами и главным управления ГСЧС в Черкасской области. Израильская сторона передала оборудование подразделения в Умани для подготовки к Рош-ха-Шана", - говорится в сообщении.

Каждую осень в г.Умань Черкасской области, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош Ха-Шана прибывают паломники-хасиды со всего мира. По данным Национальной полиции Украины, в 2021 году в Умань могут прибыть около 50 тыс. паломников-хасидов. При этом несколько тысяч хасидских паломников уже прибыли в Умань.

Празднование Рош-ха-Шана в этом году будет проходить с 6 до 8 сентября.

Теги: #гсчс #оборудование #рош_ха_шана
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