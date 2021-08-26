Украина планирует заключить соглашение о безвизе с Маврикием

Кабинет министров Украины на заседании в четверг одобрил распоряжение "О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований", сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Мы работаем над дальнейшим расширением свободы путешествий для украинцев", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что решение Кабмина является первым шагом к введению безвизового режима. В дальнейшем Украина и Маврикий должны подписать документ и провести ряд внутригосударственных процедур.

Проект соглашения предусматривает введение безвизового режима для взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Заключение безвиза позволит интенсифицировать межчеловеческие контакты и дополнительно развить партнерские отношения с Республикой Маврикий. МИД продолжает системно работать над расширением свободы путешествий для украинцев, что является важным элементом Стратегии внешней политики Украины", - отмечают в министерстве.