Работа над восстановлением госреестра и электронных сервисов моряка еще не завершена - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Министерством цифровой трансформации работает над восстановлением государственного реестра и связанных с ним электронных сервисов для моряков.

Согласно сообщению Мининфраструктуры на сайте в четверг, информация о том, что официальный электронный кабинет моряка уже восстановлен, не соответствует действительности.

"Имеющиеся электронные кабинеты, связанные со старой базой данных, не находятся под управлением уполномоченных государственных органов. Лишь в исключительных случаях информация из нее используется для верификации документов моряков, которые сейчас находятся в рейсах. О возобновлении работы электронного кабинета моряка будет сообщено на официальных ресурсах Мининфраструктуры", - подчеркивается в сообщении.

В министерстве также напомнили о продленном ранее, до лета 2022 года, действии квалификационных и других документов моряков.

Ранее СБУ разоблачила преступную схему оформления документов моряков, в рамках которой к противоправной деятельности привлечены бывшие и действующие должностные лица, а также агенты - представители крюинговых и морских агентств.