Кабмин поддержал концепцию развития сети общежитий на 2022-2026 гг.

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию государственной целевой социальной программы восстановления и развития сети общежитий на 2022-2026 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине существует комплексная проблема обеспечения студентов качественными условиями проживания в общежитиях. Многие слышали о практике поселения в небольшие комнаты по 5 и более человек, а некоторые вообще не могут получить место в общежитии. Ситуация однозначно требует решения", – написал глава правительства в своем Телеграм-канале.

"В трехмесячный срок Министерство образования совместно с органами местного самоуправления должны представить проект программы для дальнейшего утверждения и осуществления", - добавил Шмыгаль.