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14:33 26.08.2021

Учебный год в Украине начнется в привычном режиме с 1 сентября – Шмыгаль

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Учебный год в Украине начнется в привычном режиме с 1 сентября – Шмыгаль

Образовательный процесс в украинских школах начнется вовремя, с 1 сентября, заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Старт нового учебного года. Он начнётся вовремя, то есть с 1 сентября, и будет проходить в привычном режиме", – сказал Шмыгаль на заседании правительства в четверг.

Глава правительства отметил, что Украина на сегодняшний день находится на зеленом уровне противоэпидемической безопасности, ситуация остаётся контролируемой, что позволяет начать работу учебных заведений в обычном режиме. При этом он подчеркнул, что обучение должно проходить с соблюдением простых эпидемических правил. По словам Шмыгаля, школы подготовлены и у них есть все необходимое для этого.

Вместе с тем он призвал украинских педагогов вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19, поскольку это является важным условием работы, которое гарантирует безопасность учителей и учеников.

"Призываю в который раз украинских педагогов не пренебрегать собственной безопасностью и сделать прививку. В Украине есть в достаточном количестве безопасные вакцины всех ведущих производителей", – добавил премьер-министр.

 

Теги: #учебный_год
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