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14:20 26.08.2021

Зеленский 27 августа посетит Молдову по случаю 30-летия независимости республики

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Зеленский 27 августа посетит Молдову по случаю 30-летия независимости республики

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 августа, посетит Молдову, сообщает пресс-служба главы государства.

"В пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский по приглашению главы Молдавского государства Майи Санду посетит Кишинев по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова", - указывается в сообщении.

Ожидается, что президент в рамках визита проведет двусторонние переговоры с Санду и примет участие в многосторонней встрече глав иностранных делегаций.

Ранее пресс-служба президента Молдовы сообщила, что президент Польши Анджей Дуда отправится в Кишинев в четверг, 26 августа.

27 августа в Кишиневе будут находиться президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что три главы государства вместе с президентом Молдовы Майей Санду примут участие в торжествах по случаю Дня независимости Молдовы.

"После состоится несколько двусторонних встреч, а также многосторонняя встреча четырех президентов. В конце будут сделаны заявления для прессы", - сообщала пресс-служба президента Молдовы.

Теги: #молдова #зеленский #визит
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