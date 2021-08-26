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14:17 26.08.2021

Агрессия РФ остается "красной линией" Запада - замгенсека НАТО

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Агрессия РФ остается "красной линией" Запада - замгенсека НАТО

Крымская платформа является очень важной инициативой Украины и получила очень позитивный отклик со стороны международного сообщества и евроатлантического сообщества, отмечает заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Это то, что полезно и его нужно использовать. Этот вид постоянного внимания и давления на Россию - то, что нужно продолжать. Мы все заинтересованы в том, чтобы убедиться, что эта очень агрессивная позиция России продолжает оставаться настоящей красной линией политического Запада. Это то, что мы никогда не можем принять - агрессивные территориальные изменения в Европе - и именно поэтому для Украины мы все настоящие друзья на долгосрочную перспективу", - сказал Джоанэ в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Замгенсека НАТО поприветствовал эту инициативу украинского руководства. "Для международного сообщества и демократических стран-единомышленников важно продолжать держать эту тему очень высоко на международной повестке дня. Все союзники, НАТО, ЕС по всему миру очень четко сказали, что мы никогда не признаем эту незаконную и аморальную аннексию", - подчеркнул он.

В то же время, замгенсека НАТО выразил надежду на то, что эта инициатива также принесет структурированный механизм на политическом, практическом и экспертном уровнях.

"Я считаю, что это что-то очень важное. Я рад видеть важный уровень международного участия: главы государств, премьер-министры, министры, ЕС и НАТО. Поэтому я считаю, что это инициатива, которая не только является важным событием - именно поэтому мы здесь, - но я также думаю, что это будет очень полезным инструментом для того, чтобы эта тема оставалась очень высоко в повестке дня международного сообщества, а также чтобы использовать все дипломатические средства, чтобы повлиять на разговор вокруг Крыма", - добавил Джоанэ.

Теги: #агрессия #рф #нато
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