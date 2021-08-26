"Евросолидарность" сообщает, что отстояла название одесского проспекта Небесной Сотни в суде

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск партии "Европейская солидарность" об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова по общественным слушаниям для обсуждения возвращения проспекту Небесной Сотни и улице Инглези прежних названий в честь маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии соответственно, сообщается на сайте политсилы.

"Мэра Труханова неоднократно предупреждали, что его обещания противоречат действующему законодательству Украины. А самое главное, одиозный и противоречивый персонаж советской истории, на чьей совести миллионы загубленных жизней, не может быть на топонимической, ментальной карте Одессы", - отметила депутат Одесского городского совета от "Евросолидарности" Жанна Мандрыченко.

Она сообщила, что представляла сторону истцов в процессе. "Я как юрист настаиваю, что власть должна действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Как бы ни хотелось угодить избирателям или определенным силам… Это решение должно стать прецедентом, который остановит неоднократные попытки политиков переписывать историю в пользу отжившему совку и "героям"-палачам украинского народа", - сказала Мандрыченко.

В "Евросолидарности" также отмечают, что в Харькове отстаивают сохранение названия проспекта генерала Григоренко, которому некоторые представители местной власти пытаются вернуть имя маршала Жукова.