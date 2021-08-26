Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе - замгенсека НАТО

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает политику "открытых дверей" одной из самых успешных в истории Альянса и напоминает, что решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО было подтверждено на самом высоком уровне.

"Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть. Это было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе. Я призываю наших украинских друзей придерживаться курса и продолжать готовиться через внутренние реформы, которые все еще нужны для принятия дальнейших решений", - сказал Джоанэ в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он указал, что политика открытых дверей - одна из самых успешных политик в истории НАТО.

"Многие страны присоединились к Альянсу после окончания коммунизма. Политика открытых дверей также есть в Вашингтонском договоре, поэтому она является частью нашей конституции. Решения Бухарестского саммита в силе. Они были приняты союзниками, и они остаются. Я думаю, что самое важное политическое подтверждение Политики открытых дверей, а также перспективы присоединения Украины и Грузии в НАТО, было сделано лидерами НАТО на саммите в Брюсселе всего несколько месяцев назад. Поэтому это действительно так", - отметил Джоанэ.

По его словам, для того, чтобы дойти до этого, всегда существует совокупность факторов, таких как состояние реформ в странах-претендентах и с другой стороны - политический консенсус.

"Поэтому нет никакого автоматизма в этом вопросе, но всегда есть поощрение, и я лично делаю его, странам, как Украина, придерживаться курса реформ, продолжать сотрудничество с НАТО на как можно большем количестве фронтов. Статус Партнера с расширенными возможностями - это огромный позитивный шаг в правильном направлении. И я смотрю на то, как Грузия, которая получила этот статус чуть раньше, использует его, это очень важно", - пояснил он.

На вопрос о том, какую роль российский фактор играет для НАТО при принятии решения по плану действий по членству в НАТО для Украины заместитель генсека подчеркнул, что сама суть НАТО и ЕС заключается в том, что они существуют на фундаментальном предположении, что период сфер влияния в Европе навсегда исчез.

"Речь идет не об удовлетворении или недовольстве третьей стороны, управляющей этими усилиями, а о фундаментальном принципе, согласно которому суверенные государства должны быть в ситуации, когда выбирают свою судьбу в соответствии с суверенным правом выбора своего направления. И если Украина выбирает, народ Украины и руководство Украины выбирают идти в Западные институции, это то, что мы поощряем и поддерживаем. Никто не имеет права диктовать своим соседям или кому-то другому в Европе, какую судьбу им выбирать. Это то, что является сущностью того, кто мы есть и что мы представляем", - заявил он.