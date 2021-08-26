События

13:58 26.08.2021

Замгенсека НАТО: призываем Украину продолжать максимально использовать Годовую национальную программу

3 мин читать
Замгенсека НАТО: призываем Украину продолжать максимально использовать Годовую национальную программу

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ назвал ряд реформ, проведение которых необходимо Украине на пути к вступлению в Североатлантический альянс.

"Когда речь идет о НАТО, конечно, нас больше интересуют вопросы реформирования институций национальной безопасности, управления и контроля, взаимосовместимости в Вооруженных силах, гражданского контроля, политического контроля, парламентского надзора, реформы сектора разведки, что очень сложно, но и очень важно. Но есть и более широкие вещи, когда речь идет о борьбе с коррупцией, реформировании судебной системы, обеспечении того, чтобы система функционировала в рамках верховенства права, сдержек и противовесов - все эти вопросы не обязательно связаны с оборонным сектором, но также с ценностями, которых мы придерживаемся", - сказал Джоанэ в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, поэтому НАТО призывает Украину продолжать в максимально возможном объеме использовать Годовую национальную программу. "Я знаю, что в декабре будет совместный просмотр этой программы, и это лучший способ по-настоящему увидеть и заняться рядом вопросов", - указал Джоанэ.

Он подчеркнул, что адаптация НАТО к постоянно меняющемуся миру является "частью ДНК этого Альянса", поэтому он настолько успешен. "Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и наши лидеры на прошлом саммите, состоявшемся Брюсселе, договорились начать масштабные усилия по трансформации, когда речь идет о следующей стратегической концепции НАТО-2030. Поэтому я также призываю страны-претенденты, такие как Украина, конечно, обратить внимание на членство, которое вызывает значительный интерес, но также предусмотреть и работать с нами в адаптации к трансформационным процессам, которые мы сейчас проходим - когда речь идет об устойчивости, инновациях и новых технологиях, космосе и изменении климата, обороне", - пояснил замгенсека НАТО.

На вопрос о том, действительно ли НАТО планирует предоставить Украине такой перечень требований на пути к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), Джоанэ ответил, что существует национальная программа реформ, касающийся статуса Партнера с расширенными возможностями (EOP) Украины, что, по его мнению, "является местом, где этот разговор должен состояться".

"Конечно, есть политическая дискуссия. Мы понимаем, что на уровне главы государства, президента Зеленского, это очень важный политический вопрос. Но также есть практический, есть прагматический набор вопросов, которые мы решаем вместе. И я думаю, что это место, где с обеих сторон мы должны это изучить", - указал он.

Замгенсека НАТО также призвал "посмотреть, чего достигла Грузия, поскольку они находятся в статусе EOP немного дольше, чем Украина". "Поэтому я думаю, что здесь есть возможность определить реформы и убедиться, что вы осуществляете те реформы, к которым вы стремитесь", - сказал он.

Джоанэ указал, что в НАТО заметили ряд решений, которые были приняты Украиной в последнее время, по взаимосовместимости между войсками стран-членов НАТО и украинскими Вооруженными силами. "Мы приветствуем усилия… Я также знаю по опыту собственной страны, что эта трансформация непростая. Это также менающаяся культура обороны и национальной безопасности. Поэтому мы полностью осознаем сложность этой трансформации. Но мы говорим, что нет абсолютно никакой замены органической трансформации, и мы призываем Украину продолжать двигаться по этому пути", - сказал замгенсека НАТО.

Он отметил, что НАТО признает прогресс Украины, и призывает двигаться вперед на этом пути. "Конечно, реформа разведывательного сектора - это не военная реформа, но, тем не менее, это реформа национальной безопасности. Опять же, это очень важно. Я также вспомнил кое-что, что трансформируется - это политический надзор и гражданский контроль. Это принципиально, так мы работаем. Поэтому работа продолжается. Мы признаем прогресс. Украина сделала много положительных результатов в этом направлении. Но есть еще путь, и мы вместе будем двигаться на этом пути", - добавил Джоанэ.

Теги: #джоанэ #программа #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:10 26.08.2021
Украина планирует заключить соглашение о безвизе с Маврикием

Украина планирует заключить соглашение о безвизе с Маврикием

14:30 26.08.2021
Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть и было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе - заместитель генсека НАТО

Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть и было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе - заместитель генсека НАТО

14:17 26.08.2021
Агрессия РФ остается "красной линией" Запада - замгенсека НАТО

Агрессия РФ остается "красной линией" Запада - замгенсека НАТО

14:12 26.08.2021
Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе - замгенсека НАТО

Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе - замгенсека НАТО

13:49 26.08.2021
Черное море продолжит занимать ведущее место в нашей повестке дня - замгенсека НАТО

Черное море продолжит занимать ведущее место в нашей повестке дня - замгенсека НАТО

09:46 26.08.2021
Европейский лоукостер Eurowings с сентября начнет летать в Украину

Европейский лоукостер Eurowings с сентября начнет летать в Украину

23:43 25.08.2021
Вице-премьер Украины и глава представительства НАТО обсудили реформу ОПК

Вице-премьер Украины и глава представительства НАТО обсудили реформу ОПК

12:43 25.08.2021
65 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине - Госпогранслужба

65 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине - Госпогранслужба

12:19 25.08.2021
Президент Эстонии: Для полноправного членства в ЕС Украине понадобится 20 лет работы

Президент Эстонии: Для полноправного членства в ЕС Украине понадобится 20 лет работы

08:59 25.08.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 20 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 20 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Агрессия РФ остается "красной линией" Запада - замгенсека НАТО

Черное море продолжит занимать ведущее место в нашей повестке дня - замгенсека НАТО

Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

Кулеба: Ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не захвачен

Устраняются последствия схода грузовых вагонов во Львовской области, задерживаются 5 пассажирских поездов

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД планирует расширить в Украине сеть Центров безопасности, которые объединят полицию, "скорую" и пожарную службы

Работа над восстановлением госреестра и электронных сервисов моряка еще не завершена - Мининфраструктуры

Кабмин поддержал концепцию развития сети общежитий на 2022-2026 гг.

Учебный год в Украине начнется в привычном режиме с 1 сентября – Шмыгаль

Зеленский 27 августа посетит Молдову по случаю 30-летия независимости республики

На отремонтированной автодороге Киев - аэропорт "Борисполь" установят автоматизированную систему управления движением

"Евросолидарность" сообщает, что отстояла название одесского проспекта Небесной Сотни в суде

Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест - СМИ

"Укравтодор" открыл движение по обновленному мосту через Северо-Крымский канал

Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА