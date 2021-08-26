Замгенсека НАТО: призываем Украину продолжать максимально использовать Годовую национальную программу

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ назвал ряд реформ, проведение которых необходимо Украине на пути к вступлению в Североатлантический альянс.

"Когда речь идет о НАТО, конечно, нас больше интересуют вопросы реформирования институций национальной безопасности, управления и контроля, взаимосовместимости в Вооруженных силах, гражданского контроля, политического контроля, парламентского надзора, реформы сектора разведки, что очень сложно, но и очень важно. Но есть и более широкие вещи, когда речь идет о борьбе с коррупцией, реформировании судебной системы, обеспечении того, чтобы система функционировала в рамках верховенства права, сдержек и противовесов - все эти вопросы не обязательно связаны с оборонным сектором, но также с ценностями, которых мы придерживаемся", - сказал Джоанэ в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, поэтому НАТО призывает Украину продолжать в максимально возможном объеме использовать Годовую национальную программу. "Я знаю, что в декабре будет совместный просмотр этой программы, и это лучший способ по-настоящему увидеть и заняться рядом вопросов", - указал Джоанэ.

Он подчеркнул, что адаптация НАТО к постоянно меняющемуся миру является "частью ДНК этого Альянса", поэтому он настолько успешен. "Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и наши лидеры на прошлом саммите, состоявшемся Брюсселе, договорились начать масштабные усилия по трансформации, когда речь идет о следующей стратегической концепции НАТО-2030. Поэтому я также призываю страны-претенденты, такие как Украина, конечно, обратить внимание на членство, которое вызывает значительный интерес, но также предусмотреть и работать с нами в адаптации к трансформационным процессам, которые мы сейчас проходим - когда речь идет об устойчивости, инновациях и новых технологиях, космосе и изменении климата, обороне", - пояснил замгенсека НАТО.

На вопрос о том, действительно ли НАТО планирует предоставить Украине такой перечень требований на пути к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), Джоанэ ответил, что существует национальная программа реформ, касающийся статуса Партнера с расширенными возможностями (EOP) Украины, что, по его мнению, "является местом, где этот разговор должен состояться".

"Конечно, есть политическая дискуссия. Мы понимаем, что на уровне главы государства, президента Зеленского, это очень важный политический вопрос. Но также есть практический, есть прагматический набор вопросов, которые мы решаем вместе. И я думаю, что это место, где с обеих сторон мы должны это изучить", - указал он.

Замгенсека НАТО также призвал "посмотреть, чего достигла Грузия, поскольку они находятся в статусе EOP немного дольше, чем Украина". "Поэтому я думаю, что здесь есть возможность определить реформы и убедиться, что вы осуществляете те реформы, к которым вы стремитесь", - сказал он.

Джоанэ указал, что в НАТО заметили ряд решений, которые были приняты Украиной в последнее время, по взаимосовместимости между войсками стран-членов НАТО и украинскими Вооруженными силами. "Мы приветствуем усилия… Я также знаю по опыту собственной страны, что эта трансформация непростая. Это также менающаяся культура обороны и национальной безопасности. Поэтому мы полностью осознаем сложность этой трансформации. Но мы говорим, что нет абсолютно никакой замены органической трансформации, и мы призываем Украину продолжать двигаться по этому пути", - сказал замгенсека НАТО.

Он отметил, что НАТО признает прогресс Украины, и призывает двигаться вперед на этом пути. "Конечно, реформа разведывательного сектора - это не военная реформа, но, тем не менее, это реформа национальной безопасности. Опять же, это очень важно. Я также вспомнил кое-что, что трансформируется - это политический надзор и гражданский контроль. Это принципиально, так мы работаем. Поэтому работа продолжается. Мы признаем прогресс. Украина сделала много положительных результатов в этом направлении. Но есть еще путь, и мы вместе будем двигаться на этом пути", - добавил Джоанэ.