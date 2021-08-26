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13:49 26.08.2021

Черное море продолжит занимать ведущее место в нашей повестке дня - замгенсека НАТО

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Черное море продолжит занимать ведущее место в нашей повестке дня - замгенсека НАТО

Безопасность в Черноморском регионе будет занимать ведущее место в повестке дня НАТО, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Это большая деятельность, которую мы делаем в Черном море. Если говорить об учениях, то в первой части года мы провели масштабные учения "Steadfast Defender 2021". Это, пожалуй, одно из важнейших учений за последние 20 лет, которые мы выполняли. То, что мы делаем для субрегиона Черного моря и всего евроатлантического пространства, показывает, что мы органично смотрим на 360 градусов на безопасность Альянса. И Черное море будет продолжать занимать ведущее место в нашей повестке дня", - сказал Джоанэ в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он указал, что Черноморский регион имеет выдающееся значение для НАТО.

"Черное море имеет выдающееся значение. Почему? Поскольку Россия использовала незаконную оккупацию Крыма в основном не только для распространения силы, но и для незаконного контроля не только суши, но и некоторых частей моря. Но это также распределение силы на Ближний Восток, до Леванта, до Средиземноморья. Вот почему сочетание факторов делает Черное море очень важным для НАТО. Мы много делаем", - добавил Джоанэ.

Заместитель генсека НАТО отметил, что в Черном море много морского присутствия НАТО и союзников.

"Я думаю, что более 6 месяцев в году мы постоянно присутствуем. Также недавно была миссия Великобритании, Нидерландов. Патрулирование воздушного пространства очень активно. Пока мы говорим, патрулирование воздушного пространства выполняется нашими британскими друзьями, а ранее - нашими немецкими друзьями. Ранее это были Испания и канадцы, итальянцы", - пояснил он.

Теги: #черное_море #джоанэ #нато
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