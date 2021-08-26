"Укравтодор" открыл движение по обновленному мосту через Северо-Крымский канал

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") открыло движение по обновленному мосту через Северо-Крымский канал между городами Новая Каховка и Таврийск в Херсонской области.

Как отмечается в сообщении "Укравтодора" в четверг, мост реконструировали в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" за пять месяцев.

"Построенный более 60 лет назад на дороге Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, 111-метровый мост обеспечивает движение сетью государственных южных дорог, соединяющая правобережную и левобережную Украину и временно оккупирован Крым", - указано в сообщении.

Согласно ему, ремонтные работы начались в марте этого года. Покрытие мостового полотна и тротуаров дорожники обустроили на основе метилметакрилата, применив гидроизоляционную систему Bridgemaster.

"Это высокоэффективное износостойкое и антискользящее покрытие для мостовых настилов: оно быстро затвердевает, даже при температуре 0ºC, имеет высокую устойчивость к деформации даже при повышенных температурах, любое повреждение легко ремонтируется, идеально подходит для конструкций, подвергающихся большой транспортной нагрузке", - уточняют в "Укравтодоре".

Отмечается также, что на мосту уже нанесли дорожную разметку и установили новые дорожные знаки. Подрядной организации осталось разобрать временные сооружения, завершить монтаж сооружений поверхностного водоотвода и планировку грунта откосов.

"После завершения реконструкции мост отвечает современным нагрузкам, а проезд автотранспорта и пешеходный проход стал безопасным и комфортным, в частности за счет расширения габарита проезда до 9 м и ширины тротуара до 1,8 м", - сообщили в "Укравтодоре".

Как сообщалось, программа "Большое строительство" стартовала в начале 2020 года - строительство дорог является одним из приоритетов для украинской власти.