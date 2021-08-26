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13:18 26.08.2021

Устраняются последствия схода грузовых вагонов во Львовской области, задерживаются 5 пассажирских поездов

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Устраняются последствия схода грузовых вагонов во Львовской области, задерживаются 5 пассажирских поездов

"Укрзализныця" ведет работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда Клепаров - Батево, перевозившего щебень и железную руду.

Согласно сообщению на сайте компании, сход вагонов произошел 26 августа около 8:20 на станции "Глинна-Навария" во Львовской области. Никто не пострадал.

С настоящему времени в пути задерживаются пассажирские поезда: №6 Херсон - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец, №46 Лисичанск - Ужгород, №146 Ужгород - Львов и №807 Львов - Коломыя. Время опоздания поездов - от 50 мин. до 1 часа и 20 мин.

Восстановление движения пассажирских поездов по нечетной колее на участке Глинна-Навария - Львов планируется в течение 24 часов. Изменения маршрутов следования пассажирских поездов не планируется.

Сейчас движение поездов обеспечиваются по четной колее.

Из-за схода вагонов повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети. Для ликвидации последствий аварии к месту происшествия оперативно прибыли специализированные подразделения регионального филиала "Львовская железная дорога" - восстановительные поезда со станций "Львов" и "Стрый".

На месте происшествия работает специальная комиссия "Укрзализныци" для выяснения обстоятельств и причин схода вагонов.

Техника и аварийно-восстановительные бригады работают над устранением последствий происшествия и восстановлением полноценного движения грузовых и пассажирских поездов этой участком.

Теги: #транспорт #авария #движение #железная_дорога
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