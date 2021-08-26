Родившуюся на борту самолета ВВС США афганскую девочку назвали в честь позывного этого самолета

На борту военного самолета США в ходе эвакуации из Афганистана у афганских беженцев родился младенец, девочку назвали Рич в честь позывного самолета ВВС США, сообщает в четверг CNN.

"Мы разговаривали с матерью и отцом ребенка. Они назвали маленькую девочку Рич. Они сделали это, потому что позывной самолета Boeing C-17, который доставил их из Катара на базу Рамштайн, был именно "Рич", - заявил глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс.

Позывные американских самолетов Boeing C-17 зачастую начинаются со слова Reach, за которым следует комбинация цифр, отмечает CNN.

Ребенок появился на свет 21 августа, схватки у ее матери начались в полете. Через несколько минут после приземления самолета на авиабазу Рамштайн в Германии родилась девочка. Младенца и мать доставили в госпиталь США в Ландштуле в Рейнланд-Пфальце.