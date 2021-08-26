События

13:15 26.08.2021

Родившуюся на борту самолета ВВС США афганскую девочку назвали в честь позывного этого самолета

1 мин читать
Родившуюся на борту самолета ВВС США афганскую девочку назвали в честь позывного этого самолета

На борту военного самолета США в ходе эвакуации из Афганистана у афганских беженцев родился младенец, девочку назвали Рич в честь позывного самолета ВВС США, сообщает в четверг CNN.

"Мы разговаривали с матерью и отцом ребенка. Они назвали маленькую девочку Рич. Они сделали это, потому что позывной самолета Boeing C-17, который доставил их из Катара на базу Рамштайн, был именно "Рич", - заявил глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс.

Позывные американских самолетов Boeing C-17 зачастую начинаются со слова Reach, за которым следует комбинация цифр, отмечает CNN.

Ребенок появился на свет 21 августа, схватки у ее матери начались в полете. Через несколько минут после приземления самолета на авиабазу Рамштайн в Германии родилась девочка. Младенца и мать доставили в госпиталь США в Ландштуле в Рейнланд-Пфальце.

Теги: #рождение #самолет #ребенок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 26.08.2021
Кулеба: Ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не захвачен

Кулеба: Ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не захвачен

10:36 25.08.2021
В Харькове утонул 12-летний ребенок – ГСЧС

В Харькове утонул 12-летний ребенок – ГСЧС

08:37 25.08.2021
В Херсонской области нашли тело ребенка, продолжаются поиски еще одного человека

В Херсонской области нашли тело ребенка, продолжаются поиски еще одного человека

14:13 24.08.2021
В Иране опровергли сообщения о возможном захвате самолета, эвакуировавшего украинцев из Афганистана

В Иране опровергли сообщения о возможном захвате самолета, эвакуировавшего украинцев из Афганистана

10:55 24.08.2021
Информация о захваченном в Афганистане украинском самолете не соответствует действительности – МИД

Информация о захваченном в Афганистане украинском самолете не соответствует действительности – МИД

01:03 24.08.2021
В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными с Афганистана

В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными с Афганистана

21:38 23.08.2021
В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными из Афганистана

В Борисполе приземлился самолет с 98 пассажирами, эвакуированными из Афганистана

14:10 23.08.2021
Из Афганистана вылетел еще один самолет с украинцами на борту – Кулеба

Из Афганистана вылетел еще один самолет с украинцами на борту – Кулеба

11:14 21.08.2021
Украинский Ил-76МД вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется

Украинский Ил-76МД вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется

00:55 20.08.2021
Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню независимости

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню независимости

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

Кулеба: Ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не захвачен

Устраняются последствия схода грузовых вагонов во Львовской области, задерживаются 5 пассажирских поездов

Кулеба: Украина продолжит эвакуацию граждан из Афганистана, пока не вывезет всех, кто хотел

Глава ВОЗ назвал три ближайших месяца важными для подготовки к новой пандемии

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД планирует расширить сеть Центров безопасности – Монастырский

Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

Устраняются последствия схода грузовых вагонов во Львовской области, задерживаются 5 пассажирских поездов

Украина имеет достаточно информации о том, как происходит милитаризация Россией Крыма - Кулеба

У Киева нет информации об эвакуации из Афганистана украинцев на самолетах РФ

Гражданин Украины пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавок для животных

Кулеба: Украина продолжит эвакуацию граждан из Афганистана, пока не вывезет всех, кто хотел

Украина не тратила деньги госбюджета на перелеты гражданских самолетов из Афганистана - глава МИД

За члена Комиссии по регулированию азартных игр внесен залог в 5 млн грн

Правоохранители запретили въезд в Украину на три года хасиду, устроившему драку в Умани

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА