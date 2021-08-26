События

13:06 26.08.2021

Украина имеет достаточно информации о том, как происходит милитаризация Россией Крыма - Кулеба

1 мин читать
Украина имеет достаточно информации о том, как происходит милитаризация Россией Крыма - Кулеба

Украина имеет достаточно информации о том, как происходит милитаризация Россией Крыма, в частности известно о том, что Россия разместила на полуострове потенциальные носители ядерного оружия, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда речь идет о контроле над милитаризацией Крыма, то, безусловно, мы видим, что, как передвигается в Крыму, как Крым превращен на большую военную базу. И мы знаем, что на полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия, в частности корабли, оснащенные крылатой ракетой "Калибр". У нас есть достаточно информации о том, что происходит. Наша задача сейчас - это укреплять собственные Вооруженные силы и укреплять союзнические действия в Черном море для сдерживания России. Это первый шаг. А дальнейший шаг - это будет вывод России из Крыма", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Теги: #крым #рф #милитаризация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:02 26.08.2021
У Киева нет информации об эвакуации из Афганистана украинцев на самолетах РФ

У Киева нет информации об эвакуации из Афганистана украинцев на самолетах РФ

16:29 25.08.2021
Кулеба отметил негативную реакцию РФ на саммит Крымской платформы

Кулеба отметил негативную реакцию РФ на саммит Крымской платформы

15:57 25.08.2021
Генпрокурор: без ратификации Римского статута Украина не может быть равноправным партнером МУС

Генпрокурор: без ратификации Римского статута Украина не может быть равноправным партнером МУС

15:56 25.08.2021
Члены украинской делегации в ПАСЕ вместе с парламентариями из Польши, Латвии, Чехии, Грузии, Албании и Испании посетили КПВВ Каланчак

Члены украинской делегации в ПАСЕ вместе с парламентариями из Польши, Латвии, Чехии, Грузии, Албании и Испании посетили КПВВ Каланчак

14:35 25.08.2021
Разумков обсудил с руководством ВКУ сотрудничество в рамках Крымской платформы и последствия запуска "Северного потока-2"

Разумков обсудил с руководством ВКУ сотрудничество в рамках Крымской платформы и последствия запуска "Северного потока-2"

08:22 25.08.2021
Кучма считает, что Крым оккупировали из-за того, что Украина не защитила свои территории

Кучма считает, что Крым оккупировали из-за того, что Украина не защитила свои территории

15:05 24.08.2021
Франция не признаёт и никогда не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя - глава МИД

Франция не признаёт и никогда не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя - глава МИД

20:16 23.08.2021
Возвращение Крыма домой стоится обязательно, каким способом - будет зависеть от многих обстоятельств - секретарь СНБО

Возвращение Крыма домой стоится обязательно, каким способом - будет зависеть от многих обстоятельств - секретарь СНБО

19:09 23.08.2021
Санкции против РФ из-за аннексии Крыма должны оставаться в силе, пока она не возобновит территориальную целостность Украины - зампомощника Госсекретаря США

Санкции против РФ из-за аннексии Крыма должны оставаться в силе, пока она не возобновит территориальную целостность Украины - зампомощника Госсекретаря США

18:51 23.08.2021
Резников: Цена оккупации Крыма для РФ должна быть неприемлемой

Резников: Цена оккупации Крыма для РФ должна быть неприемлемой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

Кулеба: Ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не захвачен

Устраняются последствия схода грузовых вагонов во Львовской области, задерживаются 5 пассажирских поездов

Кулеба: Украина продолжит эвакуацию граждан из Афганистана, пока не вывезет всех, кто хотел

Глава ВОЗ назвал три ближайших месяца важными для подготовки к новой пандемии

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД планирует расширить сеть Центров безопасности – Монастырский

Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

Кулеба: Ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не захвачен

Устраняются последствия схода грузовых вагонов во Львовской области, задерживаются 5 пассажирских поездов

Родившуюся на борту самолета ВВС США афганскую девочку назвали в честь позывного этого самолета

Гражданин Украины пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавок для животных

Кулеба: Украина продолжит эвакуацию граждан из Афганистана, пока не вывезет всех, кто хотел

Украина не тратила деньги госбюджета на перелеты гражданских самолетов из Афганистана - глава МИД

За члена Комиссии по регулированию азартных игр внесен залог в 5 млн грн

Правоохранители запретили въезд в Украину на три года хасиду, устроившему драку в Умани

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА