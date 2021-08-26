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13:02 26.08.2021

У Киева нет информации об эвакуации из Афганистана украинцев на самолетах РФ

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У Киева нет информации об эвакуации из Афганистана украинцев на самолетах РФ

Украинская сторона не располагает информацией о том, что граждане Украины были на борту четырех авиарейсов, осуществленных РФ из Афганистана.

"По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолетов были граждане Украины", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

В то же время глава МИД указал: факт того, что самолеты из РФ летели не в аэропорт Кабула, а в аэропорт Баграм, свидетельствует о тесной связи между РФ и движением "Талибан".

"Тот факт, что эти самолеты летели не в аэропорт Кабула, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов, свидетельствует о двух вещах: во-первых, о тесной связи между РФ и движением Талибан, который, кстати, официально в России запрещен, а во-вторых о том, что возможность, чтобы на этих эвакуационных самолетах были украинские граждане очень низкая, потому что на базе Баграм и в ее окрестностях не было украинских граждан, по крайней мере, тех граждан Украины, о которых нам было известно", - подчеркнул он.

Кулеба призвал осторожно относиться к любой информации из РФ. "Я хочу, чтобы мы очень осторожно относились к любой российской информации - россияне уже вбрасывали фейк в украинское пространство о том, как Украина бросила 12 граждан на военной базе возле Кабула, потом новый фейк о каких-то еще двух украинских вроде бы военных, которые где-то сидят там под скалой и рассказывают, как их все бросили. Сейчас они вбросили историю о том, как они героически спасли граждан Украины. Любая информация, которая поступает из РФ, требует тщательной проверки", - рассказал он.

"Мне очень досадно видеть, что после семи лет российской дезинформации много украинских граждан, в том числе тех, кто должен был бы, если честно, разбираться в этих вещах, ведется на эти вещи и тут же начинают писать гневные сообщения в Фейсбуке об очередном происходящем предательстве", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

В то же время министр отметил, что не видит ничего предосудительного в том, если кто-то из украинцев вылетел из Афганистана на российским самолете. "Вы должны понимать ситуацию там на месте. Если даже какой-то теоретически - у меня пока нет об этом информации - гражданин Украины вскочил на российский борт и вылетел им с территории Афганистана, в этом нет предательства как такового, потому что если человек находился в ситуации риска для своей жизни, ему было все равно, на чей самолет прыгать", - сказал Кулеба.

Теги: #эвакуация #рф #афганистан #самолеты
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