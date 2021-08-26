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12:36 26.08.2021

Гражданин Украины пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавок для животных

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Гражданин Украины пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавок для животных

Пограничники пресекли попытку нелегального ввоза наркотиков из РФ в Украину под видом биодобавок для животных.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская область) во время погранично-таможенного оформления микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, которым из РФ возвращался гражданин Украины (1967 г.р), служебный пес сработал на одну из сумок.

"Внутри был запаянный полиэтиленовый мешочек, весом почти 3 кг, наполненный мелкими белыми кристаллами. Экспресс-анализ показал, что найденное вещество содержит наркотические вещества по индикатору "героин, морфин, бупренорфин", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля пояснил пограничникам, что наркокурьером стал нечаянно, поскольку занимается нерегулярными перевозками людей, иногда грузов. Он рассказал, что вез из РФ биодобавку для животных по заказу одной фирмы. Сообщить о передаче во время погранично-таможенного оформления водитель, по его словам, забыл.

Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Обнаруженное кристаллическое вещество направлено на экспертизу.

Теги: #наркотики #контрабанда
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