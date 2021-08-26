За члена Комиссии по регулированию азартных игр внесен залог в 5 млн грн

Залог в сумме 5 млн грн как альтернатива аресту внесен за подозреваемого во взяточничестве члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

"За члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей внесен залог в полном размере. Средства внесены вчера физическим лицом, о чем суд предоставил соответствующую справку", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ВАКС.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), 20 августа детективы НАБУ задержали действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса в размере $90 тыс.

Член Комиссии задержан в порядке 208 УПК Украины, предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.28 ч.4 ст.368 (осуществление преступления группой лиц, повторное получение взятки) УК Украины.

ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 5 млн 658 грн.