В Минобороны Дании считают небезопасными полеты в Кабул и из него

Министр обороны Дании Трине Брамсен в четверг заявила, что ситуация в аэропорту Кабула оценивается в настоящее время как небезопасная для осуществления полетов в столицу Афганистана и из него, сообщает агентство Associated Press.

"Более небезопасно осуществлять полеты в Кабул или из него", - сказала Брамсен.

Отмечается, что Дания завершила эвакуацию из аэропорту Кабула. Последний датский борт, на котором находилось 90 человек, вылетел ранее из Кабула.

Вечером в среду эвакуацию из столицы Афганистана прекратила также Бельгия. Франция планирует завершить полеты к пятнице.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хеппи в четверг заявил, что угроза террористической атаки в аэропорту Кабула очень высокая. В эфире ВВС Хеппи указал, что разведслужбы сообщают о "неминуемой атаки". По его словам, угроза оценивается как "серьезная".

В настоящее время США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть Афганистан.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над скорейшим завершением эвакуации из Кабула всех желающих покинуть Афганистан, а срок окончания операции пока остается прежним - 31 августа.