События

09:20 26.08.2021

Полсотни помогавших литовским военным афганцев эвакуированы в Литву

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Полсотни помогавших литовским военным афганцев эвакуированы в Литву

В Литву в четверг ночью из Кабула самолетом доставлены еще 50 работавших с литовскими военными переводчиков и членов их семей, еще столько же афганцев прилетят в Вильнюс в полдень, сообщает информационный портал lrt.lt.

Планируется, что десять военнослужащих Литвы и один представитель МИД, которые помогали семьям переводчиков эвакуироваться, также покинут Кабул в четверг.

В Литву уже доставлены самолетами полторы сотни афганцев. Они временно размещены в Расейняйском районе.

Литва участвовала в миссии в Афганистане почти 20 лет - в 2002-2021 гг. там служило 5 тысяч военных, они участвовали в операции НАТО "Решительный мир", в двух основных операциях НАТО: "Международные силы содействия безопасности" (2002-2014 годы) и "Решительная поддержка" (2015-2021 годы).

Теги: #эвакуация #афганистан #литва
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